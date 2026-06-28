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Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

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Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor.

#1
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

#2
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

#3
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Bu kapsamda, kaya düşmesi riski bulunan dik ve sarp yamaçlarda çelik grid ağ uygulaması uzman ekiplerce titizlikle yürütülüyor.

#4
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Çalışmalarla, yaklaşık 20 kilometrelik riskli kesimde yamaçların çelik ağlarla kaplanması hedefleniyor.

#5
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Yol güzergahındaki dik yamaçlarda, kopabilecek kaya parçalarının kontrollü şekilde tutulması amacıyla kaya yüzeyleri delinerek çelik ağlarla sabitleniyor.

#6
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Böylece hem heyelan riskinin hem de yola taş düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

#7
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Kendilerini "Örümcek adamlar" olarak adlandıran ekipler, zorlu ve dik noktalarda emniyetli şekilde çalışarak yol güvenliğini artırıyor.

#8
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının 90 kilometrelik kısmının tamamlandığını, güzergahta 28 tünelin bulunduğunu söyledi.

#9
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Koçyiğit, söz konusu yolun birçok ilin ticaretine katkı sunduğunu dile getirerek, sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu sağlayan önemli bir ulaşım aksı oluşturulduğunu ifade etti.

#10
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Çelik ağ uygulamalarıyla heyelan ve kaya düşmesi riskinin azaltıldığını belirten Koçyiğit, çalışmaların vatandaşların güvenliği için aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

#11
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Koçyiğit, çelik ağların yanı sıra yolda demir bariyer çalışmasının da yapıldığını aktardı.

#12
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Firmanın saha şefi Mehmet Kel de güzergah boyunca riskli yamaçlarda çelik ağlarla önlem aldıklarını belirterek, tüm çalışmaların sürücülerin ve vatandaşların güvenliği için yapıldığını vurguladı.

#13
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Çelik ağların profesyonel ekipler tarafından kayalara delikler açılarak sabitlendiğine dikkati çeken Kel, bu nedenle uygulamanın zorlu şartlar altında yürütüldüğünü ifade etti.

#14
Foto - Canlarını tehlikeye atıyorlar Örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor

Ekipte yer alan Hamza Altın da yaklaşık iki yıldır bölgede görev yaptığını söyleyerek, "Yoldan geçen araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağlamak için çalışıyoruz. İşimiz zor ama severek yapıyoruz." dedi.

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