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Dünya Vietnam'da 5 katlı binada yangın! 14 ölü
Dünya

Vietnam'da 5 katlı binada yangın! 14 ölü

Yeniakit Publisher
2024-05-24 12:00:00 -
Vietnam'da 5 katlı binada yangın! 14 ölü

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki 5 katlı binada çıkan yangın sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki 5 katlı binada çıkan yangın sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vietnam News'un haberine göre, binanın bulunduğu sokağın darlığı nedeniyle itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale edemediği yangında 14 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, binadakilerden 3'ünün yaralı çıkarıldığını, 1. kattaki 4 kişinin pencereden atlayarak kurtulduklarını belirtti.

Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Hanoi Belediye Başkanı Tran Sy Thanh, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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