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Aktüel Vietnam kıyılarında kargo gemisi battı: 15 kişi kayıp
Aktüel

Vietnam kıyılarında kargo gemisi battı: 15 kişi kayıp

Yeniakit Publisher
2020-12-18 05:55:52 -
Vietnam kıyılarında kargo gemisi battı: 15 kişi kayıp

KUALA LUMPUR (AA) - Vietnam kıyılarında bir yük gemisinin batması sonucu gemide bulunan 15 kişi kayboldu.

Vietnam basınındaki haberlere göre, Malezya'dan Hong Kong'a 7 bin 800 ton kil taşıyan Panama bandrollü gemi, Vietnam'ın merkez eyaletlerinden Binh Thuan'ın kıyılarına yanaşırken battı.

Kazanın ardından gemide bulunan 11 Çinli, 4 Vietnamlı mürettebatın kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Geminin, kötü hava şartları nedeniyle batmış olabileceğini açıklayan Vietnamlı yetkililer, gemi mürettebatının kazadan kısa süre önce Vietnam Sahil Güvenlik Birimi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulunduğunu kaydetti.


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