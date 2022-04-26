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Siyaset Vietnam Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Siyaset

Vietnam Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 16:52:00 -
Vietnam Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Do Son Hai’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.

O anlara ilişkin kareler Cumhurbaşkanlığı  resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

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