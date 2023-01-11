Vıdı vıdı etmeye benzemez bu iş! Hadi Davutoğlu şimdi çık bakalım piyasaya

Daha önce AK Parti'nin başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifinde "laiklik rötuşu" yapılmasını ve "dini inanç" ifadesinin çıkarılmasını talep eden CHP ve İYİ Parti şimdi de Türk ordusuna "satılmış" diyen CHP’li Ali Mahir Başarır ile şehit yakınına alçakça küfürler savuran İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını bahane ederek, teklifle ilgili randevu talebini reddetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "başörtüsüne anayasal güvence getirelim" çıkışı mütedeyyin kesimden oy devşirebilmek için her türlü kılığa giren zillet paydaşlarını köşeye sıkıştırdı.

AK Parti'nin görüşme talebine kapıları kapatan muhalefet partilerinin samimiyetsizlikleri bir kez daha gözler önüne serilirken Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili’nde konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin başörtünün anayasal güvence kazanmasını istemediğini dile getiren Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin böyle bir kanun teklifi vermiş olması çok önemli diyordu Ahmet Davutoğlu. Adamlar görüşmeye bile gelmeyiz diyorlar. Görüşmeye siz gelseniz sizi de kabul etmeyiz diyor CHP şuan. Hadi bakalım Ahmet Davutoğlu çık piyasaya öyle vıdı vıdı etmeye benzemiyor bu iş. Bugün konuş. Bugün çık de ki hani 6'lı Masa ittifak olarak karar alacaktı. Şimdi siz kalkıp da AK Parti'nin bile sizin ayağınıza geldiği bir konuda nasıl görüşmeyi kabul etmiyorum dersiniz. Nerede demokrasi o zaman? Darbecilerin anayasası daha mı iyi ki o devam etsin."