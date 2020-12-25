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Yaşam Video oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?
Yaşam

Video oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

Bilgisayar oyunlarının çocuğa etkileri nelerdir? Bilgisayar oyunlarının yararları ve zararları nelerdir? Gelişen teknoloji ile artan bilgisayar oyunları, çocukların ilgisini üzerine toplamakta. Gün içerisinde vaktinin büyük bölümünü video oyunlarına ayıran çocukların gelişiminde ne gibi etkiler oluştuğu merak ediliyor. Video oyunları bazı yaş grubunda olan çocuklar için büyük oranda tehlikeli olabilmektedir. Peki, Video oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:56:00 -
Video oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması üzerine çocuklar gün içerisinde vakitlerinin birçoğunu bilgisayar başında geçiriyorlar. Birçok alanda çocuklara yararlı olması beklenen bilgisayar oyunları bir yandan da çocuklara zarar verebiliyor.

Vaktinin çoğunu bilgisayar oyunları oynayarak harcayan çocukların gelişimindeki olumsuz etkiler şu şekilde; duruş bozukluğu, aşırı kilo alma, şiddete meyilli olma, içe kapanıklık, intenete bağımlı olma, saldırganlık, hiperaktif olma, güvensiz olma, yanlış arkadaşlık olarak sıralanabilir.

Video oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Bilgisayar başında oyun oynayarak vakit geçiren çocukların gelişimi üzerinde olumlu etkileride olmaktadır. Bunlar şu şekilde; dikkatlerinin gelişmesi, algılarının açılması, muhakeme yapma yeteneğinin gelişmesi, matematik becerilerinin artması, güven duygusunun gelişmesi, sorumluluk sahibi olma, sorunlara kolay çözüm getirme olarak sıralanabilir.

Anne babaların bilgisayar oyunlarını yasaklaması ne kadar doğru?

Bilgisayar başında çokça vakit geçiren çocuklara ailelerinin uyguladığı yasaklar yanlış olabilmektedir. Bu bilgisayar kullanımını yasaklamak yerine kontrol altına almak daha güvenilir olacaktır. Yasaklar ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkiyi kötü yönde etkilemektedir. Bu nedenle aileler sınırlı sürelerde çocuklarına bilgisayar oyunu oynama hakkı sunmalıdır.

Bilgisayar oyunu oynama konusunda çocuğunu sınırlandıran ebeveynler çocuklarında sorumluluk bilincinin oluşmasını da bu şekilde sağlamış olur. Bu bilinç ile bilgisayar oynayan çocuklar hem daha az etki altında kalmış olacak hem de ailesine karşı sorumluluğunun farkında olacaktır.

Ebeveynler olarak çocuklara tamamen bir bilgisayar yasağı koymak yerine, dışarıdaki aktivitelerine koyduğumuz sınırlar gibi sınırlar koymamız onlar için daha iyi sonuçlar verecektir. Bu yüzden çocuklara yasak koymaktansa daha anlayışlı bir dille yaklaşılması aile ilişkilerinde de sıkıntıları beraberin de getirmemiş olacaktır.

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