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Yerel Video çekmek isterken motosikletin otomobile ok gibi saplandığı anları kayda aldı
Yerel

Video çekmek isterken motosikletin otomobile ok gibi saplandığı anları kayda aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 09:17:00 -

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Otomobil ile motosikletin çarpışma anı, video çekmek için kayıtta olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir haldeyken sola manevra yapan hafif ticari araçla karşıdan gelen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken çarpışma anı, video çekmek için kayıtta olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince hafif yaraları olan motosiklet sürücüsüne müdahale edildi.

Müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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