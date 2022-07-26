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Spor Vida'nın yeni adresi belli oldu
Spor

Vida'nın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Domagoj Vida Yunanistan'ın AEK takımıyla anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 22:02:00 -
Vida'nın yeni adresi belli oldu

Sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'ın bir daha masaya oturmadığı Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki stoper, yeni sezonda AEK forması giyecek.

2 yıllık sözleşme imzaladı

Domagoj Vida'nın gelecek sezon Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'nın formasını giyeceği bildirildi. Hırvat basınında çıkan haberlere göre Vida, AEK ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 33 yaşındaki oyuncunun resmi transferi kısa sürede açıklanacak.

1.6 milyon euro garanti ücreti

Beşiktaş'ta yıllık 3.5 milyon euro kazanan Vida'nın, AEK'da yıllık 1.6 milyon euro garanti ücret ve prim alacağı bildirildi. Tecrübeli defans oyuncusu yeni takımının en çok kazanan ismi olacak.

NTV

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