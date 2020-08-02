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Spor

Vida sitem etti! Buraya gelmek için Fenerbahçe'yi reddettim

Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida ayrılmaya sıcak bakmadığını iletti. Hırvat stoper, "Ben Beşiktaş'a gelmek için Fenerbahçe'yi reddettim" diyerek sert çıkışta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:21:00 -
Vida sitem etti! Buraya gelmek için Fenerbahçe'yi reddettim

Beşiktaş'ta değişmeyen gündem maddesi takım bütçesi. Maaş yükünü 30-35 milyon Euro'ya indirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin elden çıkarmak istediği isimlerden biri de Domagoj Vida. 

Hırvat savunma oyuncusu ilk 11'in gediklisi ve attığı gollerle takıma büyük katkı veriyor ancak bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maliyeti yönetimin belini büküyor. Vida ise hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili yöneticilerle görüşüp sitem etti.

"Neden hakkımda transfer haberleri çıkıyor?"

Başarılı stoper, "Beni neden göndermek istiyorsunuz?" dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"Fenerbahçe 1 milyon Euro fazla önermesine rağmen o dönem Beşiktaş'ı tercih ettim. Söz verdim ve bunu da tuttum. Ben Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum. İstanbul'u da çok seviyorum. Yüzde 50 olmasa da makul bir oranda indirimi kabul ediyorum. Neden benim hakkımda transfer haberleri çıkıyor, anlamış değilim."

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