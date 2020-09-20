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Spor Vida, İtalya yolunda
Spor

Vida, İtalya yolunda

Beşiktaş uzun süredir göndermeye çalıştığı 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Domagoj Vida, Roma Kulübü ile prensipte anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 08:35:00 -
Vida, İtalya yolunda

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, yeni transfer yapabilmek için kaynak açmaya çalışıyor.

Domagoj Vida’nın vergiler dahil toplam 9 milyon Euro’yu bulan yükünden kurtulmaya çalışan siyah beyazlı yönetim iyi teklif gelmesi halinde oyuncuyu yollayacak.

Hırvat stopere talip olan Roma, Vida ile masaya oturdu. Beşiktaş’ın Roma’ya, Siz Vida’yı ikna edin, biz bonservis parası istemiyoruz” dediği öğrenildi.

Beşiktaş’tan 3 milyon Euro net ücret alan Vida, indirime gitmeyeceğini iletti.

Birikmiş maaş

Roma yıllık 3 milyon Euro’yu kabul etti ancak Vida’nın Beşiktaş’ta birikmişlerini almadan gitmeyeceği aktarıldı.

 

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