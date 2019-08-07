Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta - Siyah-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre'yi renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. Kariyerinde Espanyol, Napoli ve Valencia formaları da giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2014 yılından bu yana Villarreal'de tüm kulvarlarda 190 maça çıktı ve 3 gol attı.

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