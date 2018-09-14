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Vicks kreminin inanılmaz faydaları

Vicks kremin sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte vicks kremin inanılmaz faydaları...

14 Eylül 2018 Cuma 20:24
Vicks kreminin inanılmaz faydaları

1- KAS AĞRILARI

Kas ağrısı için bir çok merhem bulunmaktadır. Vicks’in çok bilinmese de kas ağrılarını hafifletici özelliği bulunmaktadır. Bacak ve baldırlardaki kasları gevşetir. Fazla yorulan kasların dinlenmesini sağlayan vicks, ağrılı bölgeye masaj yapılarak uygulanır ve kas ağrıları hafiflettiği gibi gevşemesini de sağlar. Vicks’in kan dolaşımını düzenleyici etkisi de vardır ve tüm vücudu rahatlatır. Gece yatmadan önce sürülen vicks, rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

2- BAŞ AĞRISI

Daha çok soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı etkisi olduğu bilinen vicks, baş ağrısını giderici özelliğe de sahiptir. Baş ağrısı nedeniyle yaşanan baskı ve sıkıntılı durum vicks sayesinde hafifler. Başın ağrıyan yerine masaj yapılarak haricen uygulandığında ağrıyı giderir ve rahatlatır.

3- SOĞUK ALGINLIĞI

Göğüs tıkanmaları ve soğuk algınlığı durumlarında kullanılan vicks oldukça etkilidir. Çocuklarda boğaz ve göğüs ağrısının tedavisinde oldukça faydalı olan vicks, boyun, sırt veya göğse sürüldükten sonra bir havlu ile kapatılırsa çok daha etkili olmaktadır. Vicks’teki kafur yağı ve mentol sayesinde burun tıkanıklıkları ve sinüslerin açılmasına yardımcı olur.

4- CİLT

Cilde uygulandığında cilt kuruluğuna iyi gelmekte, cildin nemlenmesini ve yumuşak olmasını sağlamaktadır. Vicks’in diğer bir özelliği de kepek oluşmasının önüne geçmesidir. Yumuşatıcı etkisi nedeniyle saç derisinin de yumuşamasını sağlar. Rahatlıkla yıkanabilen bir krem olduğundan cilt üzerinden kolayca çıkar.

5- TIRNAK MANTARI

El ve ayak tırnaklarında oluşan tırnak mantarına karşı da etkilidir. Tırnaklarınızın rengi mavimsi siyah ve sarımsı yeşil bir renk almışsa tırnak mantarına işaret edebilir. Vicks bu durumlarda en önemli yardımcınız olabilir. Bitkisel bileşn içeren vicks’i iki hafta süreyle el ve ayak tırnaklarınızda kullanırsanız, tırnak mantarı sorunundan kurtulursunuz. Araştırmalarda, vicks’in tırnak mantarına neden olan enfeksiyonların etkisini %15 oranında azalttığı belirlenmiştir.

6- BÖCEK VE SİVRİSİNEKLER

Yaz aylarında hepimizi rahatsız eden sivrisinek sokmaları kaşıntı yaşamamıza neden olmaktadır. Vicks’i vücudumuzun açıkta kalan yerlerine sürdüğümüzde hem sivrisinekleri hem de bazı böcekleri yaklaştırmamaktadır.

7- KÖTÜ KOKULAR

İçeriğindeki mentol, okaliptüs yağı ve kafur nedeniyle kötü kokuları gidermede de yardımcıdır. İster evde ister kapalı işyerlerinde kullanılan vicks ortamdaki kötü kokuları bertaraf etmektedir.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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