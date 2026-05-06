Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, sahte diplomalarla hiçbir yasal izni bulunmadan muayenehane açan şahısların, sosyal medya üzerinden reklam yaparak müşteri topladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında, kendisini doktor olarak tanıtan 7 yabancı uyruklu şahıs ile sağlık eğitimi almış ancak Türkiye'de çalışma izni olmayan 10 kişi gözaltına alındı.

Tıbbi cihaz ve ekipmanlar ele geçirildi

Baskın yapılan adreslerde karşılaşılan manzara, kurulan kaçak sistemin boyutunu gözler önüne serdi. Aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları ve 1 iç hastalıkları uzmanı olduğu iddia edilen kişilerin evlerinde yapılan aramalarda şu ekipmanlara el konuldu:

Ultrason cihazları

Diş üniteleri

Sedyeler

Dizüstü bilgisayarlar ve çok sayıda tıbbi malzeme

57 kişinin bilgisine başvuruldu

Kaçak muayenehanelerde tedavi gördüğü tespit edilen ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 57 kişinin ise ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, yasa dışı sağlık hizmeti sunarak halk sağlığını tehlikeye atmak ve dolandırıcılık suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.