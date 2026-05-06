  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erbakan, Erdoğan’a 2028 için kapıyı kapattı: Kendi adayımızı çıkaracağız Erdoğan’ın rest çektiği ‘hasta adam’ Avrupa yol ayrımında Köpek terörü Türkiye’ye yakışmıyor CHP kurultay davası ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı Şampiyon Amed’e yakışmıyor: Akit yazarından İsrailli futbolcu tepkisi Muhittin Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu Trump ve Netanyahu'nun ‘bitmek bilmeyen savaşlar’na tepki! Artık yeter Antalya'daki yolsuzluk Muğla'ya sıçradı! Aynı şüphelilere ballı ihale Ölümcül virüs görülen gemiye izin çıktı!
Gündem Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi
Gündem

Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi

Bursa'da kendilerini "doktor" olarak tanıtıp ikametlerini yasa dışı polikliniklere çeviren yabancı uyruklu şahıslara yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Üç aylık titiz bir takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, toplum sağlığını hiçe sayan 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, sahte diplomalarla hiçbir yasal izni bulunmadan muayenehane açan şahısların, sosyal medya üzerinden reklam yaparak müşteri topladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında, kendisini doktor olarak tanıtan 7 yabancı uyruklu şahıs ile sağlık eğitimi almış ancak Türkiye'de çalışma izni olmayan 10 kişi gözaltına alındı.

Tıbbi cihaz ve ekipmanlar ele geçirildi

Baskın yapılan adreslerde karşılaşılan manzara, kurulan kaçak sistemin boyutunu gözler önüne serdi. Aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları ve 1 iç hastalıkları uzmanı olduğu iddia edilen kişilerin evlerinde yapılan aramalarda şu ekipmanlara el konuldu:

  • Ultrason cihazları
  • Diş üniteleri
  • Sedyeler
  • Dizüstü bilgisayarlar ve çok sayıda tıbbi malzeme

57 kişinin bilgisine başvuruldu

Kaçak muayenehanelerde tedavi gördüğü tespit edilen ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 57 kişinin ise ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, yasa dışı sağlık hizmeti sunarak halk sağlığını tehlikeye atmak ve dolandırıcılık suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Savcı mütalaasını açıkladı! E-imzada sahteciliğe 120 yıl
Savcı mütalaasını açıkladı! E-imzada sahteciliğe 120 yıl

Gündem

Savcı mütalaasını açıkladı! E-imzada sahteciliğe 120 yıl

Sahtekar TikToker'in oyunu karakolda bitti! Para için şiddet mağdurlarına soyundu
Sahtekar TikToker'in oyunu karakolda bitti! Para için şiddet mağdurlarına soyundu

Gündem

Sahtekar TikToker'in oyunu karakolda bitti! Para için şiddet mağdurlarına soyundu

İstanbul’da sahte altın operasyonu: Zeytinburnu’nda milyonluk darbe
İstanbul’da sahte altın operasyonu: Zeytinburnu’nda milyonluk darbe

Gündem

İstanbul’da sahte altın operasyonu: Zeytinburnu’nda milyonluk darbe

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23