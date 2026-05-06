Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! İran'dan ABD'nin teklifine cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Söz konusu proje, iki gün önce 4 Mayıs'ta duyurulmuştu.

İran basınında bu gelişme "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" şeklinde yankılandı.

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası civarında insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

ABD ve İran savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmaya çok yakın

Axios’un haberine göre Beyaz Saray ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakerelerin çerçevesini çizecek 14 maddelik bir Mutabakat Zaptı (MOU) üzerinde uzlaşmak üzere.

Habere göre iki ABD yetkilisi ve konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray'ın İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmak üzere tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğuna inandığını açıkladı.

Anlaşmaya en yakın nokta

ABD, İran'dan önümüzdeki 48 saat içinde birkaç önemli konuda yanıt almayı bekliyor. Kaynaklar, bunun savaşın başlamasından bu yana iki tarafın bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu söylüyor.

Metnin içeriğinde ne var?

Taslak metin uranyum zenginleştirilmesinin askıya alınması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların sonlandırılmasını kapsıyor.

ABD, önümüzdeki 48 saat içinde Tahran'dan yanıt gelmesini bekleyecek.

İran: Barış teklifini değerlendiriyoruz

Axios'un haberinden yaklaşık bir saat sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin hazırladığı 14 maddelik barış teklifi tarafımıza iletildi, değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

İran: BAE, ABD ve İsrail ile suç ortaklığını sona erdirmeli

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ABD ve İsrail ile "suç ortaklığını" sona erdirme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran tarafından BAE'ye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğine dair Abu Dabi yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı savunuldu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında ve "yalnızca ABD'nin saldırganlığının püskürtülmesi için gerçekleştirildiğinin" belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son iki gündür, ABD'nin terörist askeri güçlerinin bölgedeki yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri yoğunlaşırken ve denizdeki hareketleri 'insani yardım' kisvesi altında aldatıcı bir şekilde yürütülürken, Abu Dabi yetkilileri de Amerikan saldırganıyla işbirliği yapmaktadır.

Bu yaklaşım, iyi komşuluk ilkesini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerini ihlal etmektedir. İran, buna rağmen bölgenin ve İslam ümmetinin iyiliği için sorumlu bir yaklaşımla azami ölçüde itidal göstermiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İsrail ile suç ortaklığını sürdürmekten kaçınmalıdır."

Açıklamada, "BAE'nin İran'a karşı savaşan taraflarla işbirliği ve özellikle de saldırganların askeri üs ve teçhizatlarını barındırmaya devam etmesi" kınanarak, "İran'ın kendi çıkarlarını ve ulusal güvenliğini savunmak için gerekli ve uygun önlemleri almaktan asla çekinmeyeceği açıktır" denildi.