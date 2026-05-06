Uzmanlar gizli tehlikeyi yazdı: Gerçek tablo ortaya çıktı! Yok artık, herkes şaşkına döndü...

ABD'li uzmanlar; sismik tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı ve kamuoyuna bomba etkisi oluşturacak bilgiler paylaştılar...
ABD’nin batısındaki Nevada eyaleti son haftalarda art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. Özellikle Reno ve Las Vegas çevresinde hissedilen sarsıntılar, bölgede büyük bir deprem ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. Nisan ayından bu yana eyalette en az sekiz farklı 4 büyüklüğü üzerindeki deprem kaydedildi. Bunların en güçlüsü, 13 Nisan’da Reno’nun doğusunda meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem oldu.
LA Times'da yer alan habere göre; Uzmanlara göre Nevada’daki sismik hareketlilik, yalnızca Kaliforniya’ya özgü bir risk değil. Nevada ile Kaliforniya sınırını kesen çok sayıda aktif fay hattı bulunuyor. Özellikle Las Vegas’ın batısındaki Death Valley fay sistemi ile Arizona ve Utah yönüne uzanan Hurricane fay hattı, bilim insanlarının yakından takip ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Yetkililer, Las Vegas yakınlarında meydana gelebilecek 7 büyüklüğündeki olası bir depremin milyarlarca dolarlık hasara yol açabileceğini belirtiyor. Nevada Maden ve Jeoloji Bürosu’nun değerlendirmelerine göre böyle bir senaryoda özellikle eski yapılar ve altyapı ciddi risk altında bulunuyor.
Deprem riskiyle öne çıkan bir diğer bölge ise Tahoe Gölü Havzası. Bilim insanları, gölün altından geçen büyük fay hatlarının geçmişte güçlü depremler ürettiğini ifade ediyor. Yapılan araştırmalara göre bölgede birkaç bin yılda bir 7 büyüklüğüne ulaşan depremler meydana gelebiliyor. Uzmanlar, bu tür bir sarsıntının Tahoe Gölü’nde tsunami benzeri büyük dalgalara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle göl çevresindeki yerleşim alanlarının bu riskten etkilenebileceği vurgulanıyor. Geçmişte bölgede yaşanan büyük heyelanların da dev dalgalara neden olduğu kaydediliyor. Nevada’nın deprem konusunda en büyük eksiklerinden biri ise erken uyarı sistemi. Kaliforniya, Oregon ve Washington’da kullanılan deprem erken uyarı ağı henüz Nevada genelinde aktif değil. Yetkililer, bütçe yetersizliği ve personel eksikliği nedeniyle sistemin eyalete yaygınlaştırılamadığını belirtiyor.
Özellikle Silver Springs gibi eski göl yatakları üzerine kurulan yerleşim bölgelerinde sarsıntının daha güçlü hissedildiği ifade ediliyor. Son deprem sırasında bazı evlerde eşyaların raflardan düştüğü, mobil evlerde yaşayanların ise artçı sarsıntıları yoğun şekilde hissettiği aktarıldı. Nevada, son yıllarda büyük yıkıcı depremlerle gündeme gelmese de eyaletin deprem geçmişi dikkat çekiyor. Resmi verilere göre 1850’lerden 1950’lere kadar bölgede 6 ve üzeri büyüklükte 22 deprem meydana geldi. 2020’de kaydedilen 6,5 büyüklüğündeki deprem ise otoyollarda büyük çatlaklara neden olmuştu. Uzmanlar, son sarsıntıların olağan Nevada deprem aktivitesi içinde değerlendirildiğini ancak büyük depremlerin önceden net şekilde tahmin edilemediğini belirtiyor. Bu nedenle bölgede yaşayanlara deprem tatbikatlarına katılmaları ve acil durum hazırlıklarını güncel tutmaları çağrısı yapılıyor.
