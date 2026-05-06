Uzmanlar gizli tehlikeyi yazdı: Gerçek tablo ortaya çıktı! Yok artık, herkes şaşkına döndü...

Deprem riskiyle öne çıkan bir diğer bölge ise Tahoe Gölü Havzası. Bilim insanları, gölün altından geçen büyük fay hatlarının geçmişte güçlü depremler ürettiğini ifade ediyor. Yapılan araştırmalara göre bölgede birkaç bin yılda bir 7 büyüklüğüne ulaşan depremler meydana gelebiliyor. Uzmanlar, bu tür bir sarsıntının Tahoe Gölü’nde tsunami benzeri büyük dalgalara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle göl çevresindeki yerleşim alanlarının bu riskten etkilenebileceği vurgulanıyor. Geçmişte bölgede yaşanan büyük heyelanların da dev dalgalara neden olduğu kaydediliyor. Nevada’nın deprem konusunda en büyük eksiklerinden biri ise erken uyarı sistemi. Kaliforniya, Oregon ve Washington’da kullanılan deprem erken uyarı ağı henüz Nevada genelinde aktif değil. Yetkililer, bütçe yetersizliği ve personel eksikliği nedeniyle sistemin eyalete yaygınlaştırılamadığını belirtiyor.