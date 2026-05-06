Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı
Çürümüş gibi görünen ve görüntüsüyle herkesin ilgisini çeken bu besin kaynağını denediniz mi?
Dışarıdan bakıldığında çürümüş gibi görünen, iç kısmı ise koyu kahverengi kremamsı bir yapıya sahip olan siyah sapote, son yıllarda dünya mutfağında giderek daha fazla dikkat çeken tropikal meyvelerden biri haline geldi.
"Çikolatalı puding meyvesi" olarak da bilinen bu ilginç meyve, ilk bakışta beklenti yaratıyor ancak tadıyla herkesi şaşırtmayı başarıyor.
Siyah sapote, ne tam anlamıyla çikolata tadı veriyor ne de klasik bir puding kıvamına sahip. Ancak meyvenin aroması oldukça zengin. Bal, karamel, hurma ve hafif mineral tonları taşıyan siyah sapote, özellikle yumuşak dokulu meyveleri sevenler için "beklenmedik derecede keyifli" bir deneyim sunuyor.
Meyvenin en dikkat çekici özelliklerinden biri olgunlaşma şekli. Siyah sapote, birçok meyvenin aksine dış görünümü kötüleştiğinde yenmeye hazır hale geliyor.
Kabuğu buruşmuş, hafif ezilmiş ve koyulaşmış bir görüntü aldığında ideal kıvama ulaşıyor. Sert ve parlak yeşil haldeyken ise tadı oldukça buruk oluyor ve ağızda rahatsız edici bir his bırakabiliyor.
Olgunlaştığında iç dokusu aşırı yumuşuyor. Meyvenin kremsi yapısı nedeniyle tek başına kaşıkla tüketilebildiğini, üzerine biraz narenciye suyu sıkıldığında tadının daha da dengelendiğini belirtiliyor. Ayrıca yerken yüzü tamamen kahverengiye boyadığını da unutmamak gerekiyor. Siyah sapote ile Trabzon hurması arasındaki benzerlik yalnızca tatla sınırlı değil. İki meyve aynı bitki familyasında yer alıyor. Siyah sapotenin tam yenme zamanını anlamanın yolu da aslında isminde gizli. "Sapote" kelimesi İspanyolcada "yumuşak meyve" anlamına geliyor. Meyve tamamen yumuşamadan tüketildiğinde yoğun burukluk nedeniyle ağız büzüşebiliyor.
Ana vatanı Meksika, Orta Amerika ve Kolombiya olan siyah sapote, tropikal iklimleri seviyor. Görünüş olarak Trabzon hurması ağaçlarını andıran geniş ve gösterişli bir ağaca sahip. Ancak Trabzon hurmasının aksine soğuk havalara dayanıklı değil. Son yıllarda özellikle sağlıklı tariflerde sık kullanılmaya başlayan siyah sapote, mutfakta muz yerine alternatif olarak değerlendiriliyor. Kek, ekmek, dondurma ve sorbe tariflerinde başarılı sonuç verdiği belirtiliyor.
Dış görünüşü nedeniyle market raflarında çok dikkat çekmeyen siyah sapote, tadıyla deneyenleri şaşırtan tropikal meyvelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle farklı aromalar denemeyi sevenler için son dönemin en ilginç meyveleri arasında gösteriliyor.
