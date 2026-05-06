  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN füzesinin böyle verdiler! Yeni silah Yunanlıları salladı... Bağırsak detoksunun kahramanı: Gece yatmadan önce bir kaşık yutmak, limonlu yemek tamamen yeterli Canan Karatay, gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş diyerek açıkladı: Çiğ köfte yapan ceviz koysun! Ezber bozan öneri Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı Uzmanlar gizli tehlikeyi yazdı: Gerçek tablo ortaya çıktı! Yok artık, herkes şaşkına döndü...
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Çürümüş gibi görünen ve görüntüsüyle herkesin ilgisini çeken bu besin kaynağını denediniz mi?

#1
Foto - Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Dışarıdan bakıldığında çürümüş gibi görünen, iç kısmı ise koyu kahverengi kremamsı bir yapıya sahip olan siyah sapote, son yıllarda dünya mutfağında giderek daha fazla dikkat çeken tropikal meyvelerden biri haline geldi.

#2
Foto - Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

"Çikolatalı puding meyvesi" olarak da bilinen bu ilginç meyve, ilk bakışta beklenti yaratıyor ancak tadıyla herkesi şaşırtmayı başarıyor.

#3
Foto - Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Siyah sapote, ne tam anlamıyla çikolata tadı veriyor ne de klasik bir puding kıvamına sahip. Ancak meyvenin aroması oldukça zengin. Bal, karamel, hurma ve hafif mineral tonları taşıyan siyah sapote, özellikle yumuşak dokulu meyveleri sevenler için "beklenmedik derecede keyifli" bir deneyim sunuyor.

#4
Foto - Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Meyvenin en dikkat çekici özelliklerinden biri olgunlaşma şekli. Siyah sapote, birçok meyvenin aksine dış görünümü kötüleştiğinde yenmeye hazır hale geliyor.

#5
Foto - Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Kabuğu buruşmuş, hafif ezilmiş ve koyulaşmış bir görüntü aldığında ideal kıvama ulaşıyor. Sert ve parlak yeşil haldeyken ise tadı oldukça buruk oluyor ve ağızda rahatsız edici bir his bırakabiliyor.

#6
Foto - Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Olgunlaştığında iç dokusu aşırı yumuşuyor. Meyvenin kremsi yapısı nedeniyle tek başına kaşıkla tüketilebildiğini, üzerine biraz narenciye suyu sıkıldığında tadının daha da dengelendiğini belirtiliyor. Ayrıca yerken yüzü tamamen kahverengiye boyadığını da unutmamak gerekiyor. Siyah sapote ile Trabzon hurması arasındaki benzerlik yalnızca tatla sınırlı değil. İki meyve aynı bitki familyasında yer alıyor. Siyah sapotenin tam yenme zamanını anlamanın yolu da aslında isminde gizli. "Sapote" kelimesi İspanyolcada "yumuşak meyve" anlamına geliyor. Meyve tamamen yumuşamadan tüketildiğinde yoğun burukluk nedeniyle ağız büzüşebiliyor.

#7
Foto - Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Ana vatanı Meksika, Orta Amerika ve Kolombiya olan siyah sapote, tropikal iklimleri seviyor. Görünüş olarak Trabzon hurması ağaçlarını andıran geniş ve gösterişli bir ağaca sahip. Ancak Trabzon hurmasının aksine soğuk havalara dayanıklı değil. Son yıllarda özellikle sağlıklı tariflerde sık kullanılmaya başlayan siyah sapote, mutfakta muz yerine alternatif olarak değerlendiriliyor. Kek, ekmek, dondurma ve sorbe tariflerinde başarılı sonuç verdiği belirtiliyor.

#8
Foto - Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Dış görünüşü nedeniyle market raflarında çok dikkat çekmeyen siyah sapote, tadıyla deneyenleri şaşırtan tropikal meyvelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle farklı aromalar denemeyi sevenler için son dönemin en ilginç meyveleri arasında gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD dünyaya duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda çatışma: Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD dünyaya duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda çatışma: Çok sayıda ölü var

ABD Dışişleri Bakanı Robio: Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 sivil denizci hayatını kaybetti
İsrail'in uykularını kaçırdı! Selçuk Bayraktar'dan 'Muharebe' bombası
Gündem

İsrail'in uykularını kaçırdı! Selçuk Bayraktar'dan 'Muharebe' bombası

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, terör devleti İsrail'in uykularını kaçırmaya devam ediyor. SAHA 2026 kapsamında Baykar'ın ye..
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi..
İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
Dünya

İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Çarseda bölgesinde tanınmış İslam alimi Şeyh Muhammed İdris Tarangzai, uğradığı silahlı saldırı..
Şampiyon Amed’e yakışmıyor: Akit yazarından İsrailli futbolcu tepkisi
Gündem

Şampiyon Amed’e yakışmıyor: Akit yazarından İsrailli futbolcu tepkisi

Yeni Akit Yazarı Ahmet Gülümseyen, Süper Lig’e yükselen Amed Spor Faaliyetleri’nin başarısına, kadrosunda bulunan İsrailli futbolcu Dia Saba..
ABD Başkanı Trump çark etti! Özgürlük Projesi'ni durdurdu
Dünya

ABD Başkanı Trump çark etti! Özgürlük Projesi'ni durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine destek sağlamak amacıyla başlatılan Özgürlük Projesi’nin kısa süreliğine durd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23