Kabuğu buruşmuş... 'Çikolatalı puding meyvesi' olarak biliniyor: Görüntüsü görünce herkes bakakaldı

Ana vatanı Meksika, Orta Amerika ve Kolombiya olan siyah sapote, tropikal iklimleri seviyor. Görünüş olarak Trabzon hurması ağaçlarını andıran geniş ve gösterişli bir ağaca sahip. Ancak Trabzon hurmasının aksine soğuk havalara dayanıklı değil. Son yıllarda özellikle sağlıklı tariflerde sık kullanılmaya başlayan siyah sapote, mutfakta muz yerine alternatif olarak değerlendiriliyor. Kek, ekmek, dondurma ve sorbe tariflerinde başarılı sonuç verdiği belirtiliyor.