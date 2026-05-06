  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tanju Özcan’dan şantaj dosyasında bomba itiraflar: ‘Ahmaklıktan cezalandırılmaya razıyım!’ TUSAŞ dijital dönüşüm için milli yazılımı seçti KOVAN'la yola devam Asya ülkesiyle bomba anlaşma: Türkiye'den 12 tane Bayraktar Kızılelma alacaklar Axios: Anlaşma çok yakın: İran ve ABD savaşı bitmek üzere Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret Bayram tatili 9 gün oldu, bilet fiyatları uçtu AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler Yerli APU60 motorumuz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır Kübra Yapıcı cinayetinde dehşet detaylar: Canilerin planlı vahşeti ortaya çıktı 30 ilde büyük operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem Muhittin Böcek’in sekreteri de tutuklandı
Gündem

Muhittin Böcek’in sekreteri de tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muhittin Böcek’in sekreteri de tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer de tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı alınan ancak ameliyat olduğu için gözaltı işlemi gerçekleştirilemeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer taburcu edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Tuncer, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.

SORUŞTURMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları

Gündem

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları

Lüks villalar, milyonluk araçlar ve hayali maaşlar: Zuhal Böcek’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Lüks villalar, milyonluk araçlar ve hayali maaşlar: Zuhal Böcek’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Gündem

Lüks villalar, milyonluk araçlar ve hayali maaşlar: Zuhal Böcek’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Bu da Böcek’in döviz bürosunda bavullu görüntüsü! Bu da mı jammer?
Bu da Böcek’in döviz bürosunda bavullu görüntüsü! Bu da mı jammer?

Gündem

Bu da Böcek’in döviz bürosunda bavullu görüntüsü! Bu da mı jammer?

Muhittin Böcek’in gelini itiraf etti! Ver parayı kap adaylığı
Muhittin Böcek’in gelini itiraf etti! Ver parayı kap adaylığı

Gündem

Muhittin Böcek’in gelini itiraf etti! Ver parayı kap adaylığı

Muhittin Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
Muhittin Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

Gündem

Muhittin Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!
Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

Gündem

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23