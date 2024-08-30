Vicdansızlıkta son nokta! Engelli vatandaşın akülü sandalyesini çaldılar

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos günü Konak ilçesinde engelli bir vatandaşın akülü sandalyesinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri sonucu olayı gerçekleştirenlerin Ş.Y. ve C.D. olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucu adresleri belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.