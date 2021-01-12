Vicdansızlık! Trump'ın adını derisine kazıdılar

ABD'nin Florida eyaletindeki Homosassa Nehri'nde bir deniz ayısının derisine kazınacak bir biçimde "Trump" yazıldığı ortaya çıktı. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) hafta sonu ortaya çıkan olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlattı. Deniz ineğinin sırtına yazı yazan kişinin yakalanması için 5 bin dolar para ödülü kondu.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Florida Direktörü Jaclyn Lopez yaptığı açıklamada, "Nesli tükenmekte olan türler zarar verilecek reklam panoları değildir. Deniz ineğinin başına gelenler yanlış ve kanuna aykırıdır. Suçlu taraf sorumlu tutulmalıdır" ifadelerini kullandı. Nesli tükenmekte olan deniz ineğine zarar vermenin eyalet ve federal yasalar çerçevesinde yasa dışı olduğu bildirildi.

Nehirde tekne turuna çıkan bir kişinin durumu fark ederek kaydettiği görüntülerde, deniz ineğinin sırtında büyük harflerle yazılan "Trump" kelimesi rahatlıkla okunabiliyor.