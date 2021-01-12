  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Vicdansızlık! Trump'ın adını derisine kazıdılar
Dünya

Vicdansızlık! Trump'ın adını derisine kazıdılar

ABD'de bir deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 17:02:00 -
Vicdansızlık! Trump'ın adını derisine kazıdılar

ABD'nin Florida eyaletindeki Homosassa Nehri'nde bir deniz ayısının derisine kazınacak bir biçimde "Trump" yazıldığı ortaya çıktı. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) hafta sonu ortaya çıkan olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlattı. Deniz ineğinin sırtına yazı yazan kişinin yakalanması için 5 bin dolar para ödülü kondu.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Florida Direktörü Jaclyn Lopez yaptığı açıklamada, "Nesli tükenmekte olan türler zarar verilecek reklam panoları değildir. Deniz ineğinin başına gelenler yanlış ve kanuna aykırıdır. Suçlu taraf sorumlu tutulmalıdır" ifadelerini kullandı. Nesli tükenmekte olan deniz ineğine zarar vermenin eyalet ve federal yasalar çerçevesinde yasa dışı olduğu bildirildi.

Nehirde tekne turuna çıkan bir kişinin durumu fark ederek kaydettiği görüntülerde, deniz ineğinin sırtında büyük harflerle yazılan "Trump" kelimesi rahatlıkla okunabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de kritik göreve bir Türk getiriliyor!
Dünya

ABD'de kritik göreve bir Türk getiriliyor!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın en yakınındaki isim bir..
Burası Alaska değil! Kurt sürüsü 2 köpeği böyle parçaladı
Medya

Burası Alaska değil! Kurt sürüsü 2 köpeği böyle parçaladı

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü 2 köpeği telef etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından s..
İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı
Dünya

İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı

Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a askeri yardımlar yapan İran'dan bölgeye ilişkin yeni hamleler geliyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay