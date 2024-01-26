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Aktüel Vicdansızlığın böylesi! Sarıyer’de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Aktüel

Vicdansızlığın böylesi! Sarıyer’de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:26:00 -

Sarıyer’de çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlama seslerini duyan vatandaşlar tarafından fark edilen bebek hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer’de çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlama seslerini duyan vatandaşlar tarafından fark edilen bebek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş çöp bırakacağı sırada bir bebeğin ağlama seslerini duydu. Çöpün içine detaylı bakınca bir bebek gördü.

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, çöpün içine bırakılan yeni doğmuş bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Çöpün içinden incelemek için örnek alan ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek bebeği kimin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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