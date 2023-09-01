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Gündem Vicdansız taksici, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu üstü ıslak olduğu için...
Gündem

Vicdansız taksici, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu üstü ıslak olduğu için...

Yeniakit Publisher
2023-09-01 13:51:00 - 2023-09-01 14:03:43
Vicdansız taksici, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu üstü ıslak olduğu için...

Aydın'da bir taksici, denizdeyken bir anda epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuğu üstü ıslak olduğu için taksiye almadı. Olay üzerine çocuğun annesi taksiciden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

Aydın'da bir taksici, denizdeyken bir anda epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuğu üstü ıslak olduğu için taksiye almadı. Olay üzerine çocuğun annesi taksiciden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda vatandaşlar bir kez daha taksici terörüyle karşı karşıya kaldı.

ÜSTÜ ISLAK OLDUĞU İÇİN TAKSİYE ALMADI

Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi'nde meydana gelen olayda, epilepsi hastası olan 3 yaşındaki M.D., denizde bir anda nöbet geçirdi. Anne H.D. (29) çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi. Bir taksiyi durduran çaresiz kadın, taksicinin “Burası başka bir durak önü, sizi alamam” cevabı ile karşılaştı. Durağa gelen ve yardım isteyen anne H.D., bu sefer taksicilerden iddiaya göre “Üstünüz ıslak ve sizi alamayız” cevabını aldı.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA ÇARESİZCE KOŞTURDU

Aldığı cevap ile şok olan anne, çaresizce kucağında çocuğu ile dakikalarca koşuşturdu. İlk durdurduğu taksici geri dönerek zor durumdaki anneye, “Sizi almadılarsa ben götüreyim hastaneye” dedi. İnsaflı taksici, nöbet geçiren çocuğu ve annesini taksiye alarak hastaneye götürdü.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili aile taksi durağından şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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