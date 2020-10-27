Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'li Elvanoğlu, Hatay’daki terör saldırısına ilişkin, “Gündem değiştirmek için yapılıyor. Suçlu tek” ifadelerini kullandı.
Hatay’da dün akşam meydana gelen terör saldırısında, terör örgütü PKK mensunbu iki terörist, güvenlik güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi. Teröristlerle çatışma devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
Saldırıya ilişkin bir tweet atan Elvanoğlu, "Hatay İskenderun’da meydana gelen patlamanın gündem değiştirme amacıyla yapıldığı açık. Suçlu tek" ifadelerini kullandı.
CHP’li gençlik örgütü başkan yardımcısının paylaşımı büyük tepki topladı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, bir süre sonra hesabını korumaya aldı.