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Yerel Vicdansız hırsız böyle yakalandı
Yerel

Vicdansız hırsız böyle yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 19:24:00 -
Vicdansız hırsız böyle yakalandı

Ankara'da görme engellileri takip edip telefonlarını çalan hırsız yakalandı.

Ankara'da görme engellileri takip edip yardım etme bahanesiyle telefonlarını çalan Lokman U., yakalanıp, tutuklandı.

Ankara'da polis ekipleri, metro duraklarında görme engellilerin telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki görgü tanıklarını dinleyip, güvelik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelini Lokman U. olduğunu belirledi. Yapılan takip sonucu Lokman U., metro durağında yakalandı. Yardım bahanesiyle 9 görme engellinin telefonunu çaldığı belirlenen ve 32 farklı suç kaydı bulunan Lokman U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi. Şüpheli Lokman U., emniyette verdiği ifadesinde, "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim, telefon numaramı kaydetme bahanesiyle çaldım, pişmanım" dedi. 

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