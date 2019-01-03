Vicdanları yaralayan bu görüntü artık olmayacak!

Adalar'daki atlı fayton sisteminin yürümediğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Problem sadece ahır problemi değil. Adalar'daki fayton sistemini değiştirme üzerine çalışıyoruz" dedi.

"Büyükşehir gereği neyse onu yapacak"

Adalardaki atlarla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Adalar Belediyemiz o problemi çözmemek adına var gücüyle çalışıyor. Maalesef Büyükşehir Belediyesi yıllardır orada atlar yerine elektrikli faytonlar üzerine çalışma yapmasına rağmen hiçbir zaman çözüm noktasında yardımcı olmuyor. Böyle bir problem olduğu zaman da bizi ilgilendirmez diyor. Halbuki orada birebir Adalar Belediyemizin bunlarla ilgilenmesi gerekiyor. Ama biz nihayetinde bu sorun Adalar Belediyesinin sorunu demiyoruz, artık. Büyükşehir olarak da gereği neyse yapılacak" diye konuştu.

Atlı fayton sistemine kesin çözüm

Yanan ahırlarla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başkan Uysal, "Ahır düzenlemeye gerek yok. Artık bu çağda Adalar'da böyle bir sistemle, atla faytonlu sistemle hayat yürümüyor. Orada işletmecilerimiz de o manada sıkıntıda. Yazın iki ay çalışan bir sistemle 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla o sistemi tamamen değiştirme üzerine kafa yoruyoruz. Yani ahırı düzeltme olarak değil, Adalar'daki fayton sistemini düzeltme üzerine. Sorunu biz sadece Büyükşehir Belediyesi olarak da altında kalkabilme ihtimalimiz yok. Bakanlık, valilik ve emniyet olarak hepsi beraber inşallah bu bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacak" dedi.