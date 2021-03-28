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Yerel Vicdanları yakan olay: Köpeğini ölüme terk edip taşındı
Yerel

Vicdanları yakan olay: Köpeğini ölüme terk edip taşındı

Beşiktaş’ta köpek eğitmeni olarak bilinen Mert C.D. (24) isimli şahıs, taşındığı sırada köpeğini evde bırakıp ölüme terk etti. İhbar üzerine adrese giden polisler, çürümüş köpek cesedi ile karşılaşırken, yakalanan sözde eğitmene ise bin 33 TL para cezası kesildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:19:00 -
Vicdanları yakan olay: Köpeğini ölüme terk edip taşındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart tarihinde Gayrettepe Balmumcu Dere Sokak’taki bir evde ölü köpek olduğu ihbarı aldı.

Adrese giden ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı.

Olay, Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kısa sürede aydınlatıldı. Ekipler, olayla ilgisi olan Mert C.D. (24) isimli şahsı tespit etti.

Bin 33 TL ceza kesildi

Soruşturma kapsamında şüphelinin gecekonduyu Ağustos 2020 tarihinde boşalttığı, giderken sahibi olduğu köpeği bıraktığı öğrenildi. Köpek eğitmeni olduğu tespit edilen Mert C.D.’ye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince bin 33 TL idari para cezası uygulandı.

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