Vicdanları sızlatan görüntü! Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
ABD'de hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü California eyaletinde, bir kişi dükkanının önünde yatan evsiz kadını ıslatarak kovdu. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekti.
ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti.
ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu.
Görüntüler tepki çekti
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.