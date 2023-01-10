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Dünya Vicdanları sızlatan görüntü! Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
Dünya

Vicdanları sızlatan görüntü! Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti

ABD'de hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü California eyaletinde, bir kişi dükkanının önünde yatan evsiz kadını ıslatarak kovdu. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 16:39:00 -
Vicdanları sızlatan görüntü! Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti

ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti.

ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu.

Görüntüler tepki çekti

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.

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