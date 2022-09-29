Vicdanınız kurusun!

ZEKERİYA SAY- SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Milliyetçi-muhafazakâr makyajla kurduğu İyi Parti’yi CHP’ye koltuk değneği yapan ve PKK uzantısı HDP ile yan yana gelebilecek bir hale büründüren Meral Akşener, bu kez fena saçmaladı. Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında, 28 Şubat darbesinin medya ayağının başat aktörlerinden olan, cuntacı paşalardan brifing alan, inancı gereği örtünen başörtülülere ‘kevaşe’ nitelemesini yapan, dönemin Başbakanı Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller için “Fotoğraflarını klozet kapağı yapın” önerisinde bulunan postalcı gazeteci Fatih Altaylı’nın “vicdanlı davrandığını” söyleyerek büyük bir rezalete imza attı.

VİCDANINIZ BATSIN

Program sırasında Fatih Altaylı’nın, “İktidar hep şunu vurguluyor, Bizim dönemimizde çeşitli kazanımlar elde ettiniz. Özellikle başörtülülere, dışlananlara ve belki benim de aralarında bulunduğu bazı insanların yaptığı hataların bu dönemde ortadan kaldırılan bir kazanım olduğunu söylüyor.” şeklindeki itirafına rağmen, Akşener “Siz 28 Şubat döneminde vicdanlı davrandınız” ifadelerini kullanarak Altaylı’yı akladı. Akşener’in sözleri infiale neden olurken, akıllara Altaylı’nın sözde gazetecilik adı altında sergilediği rezaletleri geldi.

BAŞÖRTÜLÜLERE ‘KEVAŞE’ DEDİ

Bugün demokrat ve özgürlükçü rolü oynayan, 29 Şubatta ise en az cuntacılar kadar insafsız ve merhametsiz davranan Fatih Altaylı imzalı rezaletlerden bazıları şöyle: Fatih Altaylı, 8 Ekim 1999 günü Radyo D’de yayınlanan Babıali Yokuşu isimli programda Marmara Üniversitesi önünde başörtüsüne özgürlük talebiyle eylem yapan öğrencilere, “Bir kadın var (Başörtüsü eylemine katılan başörtülü öğrenci), kadın değil aslında öğrenci olduğunu da zannetmiyorum. Büyük ihtimalle bir fahişe… Bunlar dediğim gibi kevaşe bunlar kevaşe…. 7.4 yetmedi mi? Of, of size neyin yeteceğini herkes biliyor da değmezsiniz, onu yapmaya bile değmezsiniz. Alçak fahişeler. Bu arada türbanlı vardı ya geçen gün başka bir kevaşe. O da öğrenci bile değilmiş… Fahişeler, tüh, biliyorum ki para karşılığında başınızı örttünüz, para karşılığında oradasınız. Biliyorum ki ruhunuzu şeytana sattınız, bedeninizi parayı kim verirse ona satarsınız. Aşağılık şerefsizler tiplere bak. Bir grup fahişe ve bir grupta onları satarak para kazanan. Onlara ne dendiğini biliyorsunuz . Godoş. Hepsi bir arada.” şeklinde galiz küfürler savurdu.

GAZETECİ DEĞİL POSTALCI

Altaylı, 3 Mart 1997 tarihindeki “Yeni vatandaşlık görevim” başlıklı yazısında başörtülü kadınları kast ederek “Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları, kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok yok, savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de, bu kanun tanımayanları yakalatmak mı kötü?” satırlarını kaleme alarak bir rezalete imza attı.

KÖŞESİNDEN LAĞIM AKTI

İğrençlikleri bununla sınırlı kalmayan Altaylı, “Evde yapabileceğimiz bir toplumsal muhalefet örneği” adı altında 4 Haziran 1997’de “Klozet imalatçılarına öneri” başlıklı yazı kaleme alarak, isim vermeden Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan, Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller ve RP milletvekili Şevki Yılmaz’ın fotoğraflarını klozetlere konmasını istedi. Altaylı, lağım kokan yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorsunuz, çeşitli siyasi kişiliklerimiz var. İçine bunların fotoğraflarının nakşedildiği klozetler ve alaturka hela taşları üretip piyasaya verseler. Herkes keyifle hacet giderse. Hele hele bugünlerde ‘Şevki modeli’ satış rekorları kırar. Ben de bir tane istiyorum. Sarı renkli olsun. Çil tipi beneklisini tercih ederim.” Altaylı, rezil yazıya yönelik tepkilerin gelmesinin ardından ise “B.ka b.k demem, b.k duyarsa ar eder, b.ka katresi değse, b.ku da mundar eder” alçak ifadeleriyle hakaretlerine devam etti.