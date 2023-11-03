“Vicdanı olan hiçbir ülke bu facianın sürmesine izin vermez”

Badr Gazze Şeridi’nin ciddi insani krizle karşı karşıya bulunduğuna ve ilerleyen haftalarda daha fazla Filistinlinin hayatını kaybedebileceğine işaret ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin görevini yerine getirerek ortak bir tutum geliştirmesi, ateşkesin gerçekleştirilmesini sağlaması ve krizin ağırlaşmasını önlemesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda Güvenlik Konseyi’nin aylık dönem başkanı olan Çin’in önemli rol oynamasını beklediklerini söyleyen Badr, Çin’le aynı tutumda olan Umman’ın diyalogdan yana olduğunu ve Ortadoğu barış sürecinin bir an önce yeniden başlatılmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Gazze’deki durumun günden güne kötüleştiğini ve can kaybının arttığını hatırlatarak, bu facianın devam etmesine vicdanı olan ve sorumluluk taşıyan hiçbir ülkenin izin vermeyeceğini vurguladı.

BM Genel Kurulu’nda ezici çoğunlukla onaylanan kararda insani ateşkes çağrısı yapıldığına ve bunun uluslararası toplumun ortak sesini yansıttığına dikkat çeken Wang Yi, daha itibarlı, daha geniş kapsamlı ve daha verimli bir uluslararası barış konferansı düzenlenerek Filistin sorununun iki devletli çözüm yoluna döndürülmesini desteklediklerini dile getirdi.

Wang Yi, Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanı olarak Çin’in tüm taraflarla, özellikle Arap ülkeleriyle koordinasyonu güçlendirerek, çatışmaların yatıştırılması, sivillerin korunması, insani durumun iyileştirilmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılması için çabalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

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