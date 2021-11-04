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Eğitim VGM üniversite burs başvuruları ne zaman sona erecek? 2021 VGM bursu son başvuru tarihi
Eğitim

VGM üniversite burs başvuruları ne zaman sona erecek? 2021 VGM bursu son başvuru tarihi

VGM burs başvuru son gün ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2021 2022 eğitim öğretim yılında ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu alımlarını gerçekleştirmekte. Ortaöğretim VGM burs başvuruları, 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. VGM ortaöğretim burs başvurularının sona ermesiyle birlikte birlerce üniversite öğrencisi de 2021 VGM burs başvuru tarihini sorgulamaktaydı. VGM 2021 2022 üniversite burs başvuru başlangıç tarihini 1 Kasım olarak açıkladı. VGM burs başvurusunda bulunmak isteyen üniversite öğrencileri VGM bursu başvurusunda bulunmaya devam ediyor. Peki 2021 VGM bursu ne zaman bitecek? VGM üniversite burs başvuru son gün ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 12:00:00 - 2021-11-04 12:01:28
VGM üniversite burs başvuruları ne zaman sona erecek? 2021 VGM bursu son başvuru tarihi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman yapılacak 2021 2022? VGM ortaöğretim burs başvuruları, 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı.

2021 VGM üniversite burs başvuruları ne zaman sona erecek?

Yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak. VGM burs başurusu VGM sitesi üzerinden yapılmakta. VGM burs başvurusu için tıklayın

VGM bursu kaç para 2021 2022?

VGM bursu ne kadar 2021? 2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM bursu nasıl nereden yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

VGB burs başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği (ortaöğrenim) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (yükseköğrenim) doğrultusunda yerine getirilmektedir. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı, başvuru yapan herkese eğitim yardımı/burs verileceği yönünde yanlış ve asılsız bilgilerin yayıldığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. ​Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

VGM bursu kime verilmez?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

VGM Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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