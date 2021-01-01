VGM personel alımı ne zaman? VGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından memur alımı yapacak kurumların kontenjanları ve kadroları belli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021 yılı itibariyle lisans mezunları arasından belli kadrolara alım gerçekleştirecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul, İzmir, Ankara şehirleri başta olmak üzere birçok şehre memur alımı gerçekleştirecek. ÖSYM 2020/2 KPSS tercih kılavuzunun ilan edilmesinin ardından başvurulara dair detaylar da belli oldu. Lisans mezunlarının tercihleri arasında göstereceği kadro ve pozisyonlar tercih kılavuzunda gösterilmektedir. Adayların VGM kadroları için başvuru yapabilmesi Eylül ayı içerisinde düzenlenen KPSS lisans oturumlarından gerekli puanı almış olması gerekir. Lisans mezunlar için yerleştirme işlemlerinde KPSSP3 puanından değerlendirilecektir.

VGM personel alımı başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre adaylar açık olan kadro ve pozisyonlara 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

VGM lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar nelerdir?

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre bilgilerini girerek gerçekleştirecekler. Tercih işlemleri yapılırken uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelenmesi gerekir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü için alımı yapılacak pozisyonlar şu şekilde; Memur, Mühendis, Müze Araştırmacısı, Şehir Plancısı.

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