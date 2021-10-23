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Eğitim VGM burs başvurusu başladı mı? VGM üniversite burs başvuru nereden nasıl yapılır?
Eğitim

VGM burs başvurusu başladı mı? VGM üniversite burs başvuru nereden nasıl yapılır?

VGM bursu başvurusu başladı mı? Vakfılar Genel Müdürlüğü her yıl onlarca öğrenciye burs sağlıyor. VGM bursuna başvuru yapmak isteyenler ise ne zaman başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, VGM bursu almanın şartları nelerdir? VGM bursu başvuru nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:05:00 -
VGM burs başvurusu başladı mı? VGM üniversite burs başvuru nereden nasıl yapılır?

Öğrenciler eğitim hayatlarını ekonomik anlamda rahat geçirmek için burslara başvuru yapmak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları için başvuru ne zaman yapılır? VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusu başladı mı? VGM üniversite burs başvuru nereden nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini açıkladı. VGM'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ile üniversite öğrencilerine verilen Yükseköğrenim Bursları ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de başladı. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim’de sona erdi. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvurular VGM web sitesi üzerinden alınacak.

Kimler VGM bursu alamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

VGM bursu alanların yükümlülükleri nelerdir?

Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencileri, burs almaya devam ettikleri süre boyunca;

-    Devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmekle,

-    Burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

-    Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.-    Eğer yabancı uyruklu öğrenci bursundan yararlanıyorsa, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine bakmakla yükümlü kişiler, eğitim yardımı almaya devam ettikleri süre boyunca;

-    Öğrencinin eğitim yardımı almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

-   Öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.

 

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