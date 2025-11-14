  • İSTANBUL
Yerel

Seyfullah Maden
Vezirköprü'de 650 konut ve cami yapılacak

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hayata geçirilecek toplu konut projeleri kapsamında 650 konut, 18 iş yeri ve 1 caminin yapılması planlanıyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, TOKİ Başkanı Mehmet Akif Yakar’ı ziyaret ederek ilçede yürütülen projeler hakkında görüşme yaptı. Görüşmede, 1. etapta 298 konut, 18 iş yeri ve 1 caminin, 2. etapta ise 352 konutun yapılacağı açıklandı.

 

Projeler kapsamında daha önce kurası çekilen 200 sosyal konut ile yeni başvurular arasından belirlenecek 98 konut da dahil edilerek toplam konut sayısı 650’ye ulaştı.
Başkan Murat Gül, "Titizlikle çalıştığımız bu önemli projenin Vezirköprü’müze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

