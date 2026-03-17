Meclis’te fezleke trafiği! Yeni dokunulmazlık dosyaları Komisyon’a sevk edildi: Özgür Özel listede
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama dokunulmazlığı dosyaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de yer aldığı üst düzey yöneticiler ile birlikte 4 milletvekili hakkında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Karma Komisyon’a havale edildi.
TBMM Başkanlığına; aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın da bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, incelenmek üzere Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Karma Komisyon'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun dosyaları sevk edildi.