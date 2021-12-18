Veysel Eroğlu’ndan FOX TV’ye cevap

YENİ AKİT/ANKARA

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu Fox TV'de yayınlanan ve Melen Barajı'nın hizmete girmediği şeklindeki habere ilişkin yalanlamada bulundu.

Veysel Eroğlu'nun açıklaması şöyle:

Fox Tv Televizyonunda 10 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan “Orta Sayfa” isimli programda Melen Projesi ile alakalı gerçekleri yansıtmayan ve şahsımı hedef alan ifadeler yer almıştır.

Söz konusu bu haberi tekzip için yayın yönetmenine ilettiğim özet metin aşağıdadır.

İstanbul Büyük Melen Projesi özeti

İstanbul’un içmesuyunun sigortası olan ve şehrin 2071 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını teminat altına alan Büyük Melen Projesi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük içmesuyu temin projesidir.

Bu proje, 4 merhaleden meydana gelmekte olup, ilk üç merhalesi tamamlanmış ve 20 Ekim 2007 saat 16.59’dan itibaren 14 yıldır sistemden şehre kesintisiz su verilmektedir.

1. Merhale

Bu kısımda Melen Çayının üzerine regülatör inşa edilmiştir. İnşa edilen regülatörden itibaren 145 km’lik dev isale hattı inşa edilerek Melen suyu, ilk defa 20 Ekim 2007 tarihinde İstanbul’a (Ömerli Barajına) iletilmiştir. Böylece 2007 yılında vuku bulan büyük kuraklık İstanbullulara hissettirilmemiştir. Melen Projesinin söz konusu bu 1. Merhalesi yapılmamış olsaydı, Kasım 2007 tarihinden itibaren İstanbul susuzdu.

2. Merhale

Büyük Melen Projesinin ikinci merhalesinde ise Melen – Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi arası dev isale hattı ile Cumhuriyet İleri İçmesuyu Arıtma Tesisi inşa edilmiştir.

3. Merhale

Üçüncü merhalesinde Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, bitmiş çapı 4 metre ve uzunluğu 5.551 metre olan dev tünel inşa edilmiştir. Bu tünel deniz seviyesinin 135 metre altından geçmektedir.

Bu muazzam tünelin kapasitesi günlük 3 milyon m3’tür. Bu miktar, İstanbul’un günlük su ihtiyacının tamamını geçirecek kapasitededir. Üçüncü merhale inşaat çalışmaları 12.12.2012 tarihinde tamamlanarak, Melen Suyu 189 km’lik dev isale hattı ile Asya yakası ve Boğaz Geçiş Tünelinden Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa yakasına verilmiştir. Böylece Melen suyunun kıtalar arası yolculuğu gerçekleşmiştir.



Projenin ilk 3 Merhalesi tamamlanmış olup, Melen’den 20 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul’a kesintisiz su iletilmektedir.

Misal olarak şehrin su sarfiyatının;

• 2017 yılında %33’ü

• 2018 yılında %37’si

• 2019 yılında %30’u

• 2020 yılında %47’si

• 2021 yılında %59’u

Melen ve Yeşilçay Sisteminden sağlanmıştır.

2021 yılında İstanbul’un kullandığı 1 milyar 30 milyon m3 suyun 606 milyon m3’ü Melen ve Yeşilçay Sisteminden verilmiştir. Yani %59’u. Söz konusu bu üç merhale için yapılan yatırım miktarı, o yıllardaki harcamalar aynen toplandığı takdirde sadece 710 milyon TL’dir. Bu değer, 2021 yılı birim fiyatlarına göre eskâlasyonu yapıldığında 5,5 milyar TL’ye tekabül etmektedir. Projenin ilk üç merhalesi için İSKİ’nin DSİ’ye yaptığı geri ödemenin 2021 yılı birim fiyatlarına göre değeri sadece 190 milyon TL’dir.

Diğer taraftan İSKİ Genel Müdürlüğü, Melen Sistemi üzerinden İstanbullulara 2007 yılından itibaren 14 yıldır su vermektedir. İSKİ, Melen Siteminden verdiği suyun karşılığında toplam 12,2 milyar TL gelir elde etmiştir.

Yani İSKİ Melen'den elde ettiği gelirin sadece %1,5’ini DSİ’ye geri ödemiştir.

4. Merhale

Melen Projesinin dördüncü merhalesi ise Melen Barajıdır. Melen Barajının inşaatına 2012 yılında başlanmış olup, söz verildiği üzere 2016 yılında gövde inşaatı tamamlanmıştır. İstanbul’un içmesuyu arz-talep grafiğine göre Melen Barajının 2025 yılında faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

Melen Barajının inşaat çalışmaları tamamlanmasının akabinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Bakanlığı döneminde su tutulacağı sırada, baraj dilatasyonları (aralık) beklenenden biraz fazla olmuştur. Bu konuda ıslah çalışması yapılacağı sırada Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık vazifesinden ayrılmıştır. Bu konuyla alakalı detaylı bilgi 2018 yılında kurulan Tarım ve Orman Bakanlığından veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden öğrenilebilir.