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Gündem

Veyis Ateş'ten flaş Habertürk kararı! İstifa etti

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, Habertürk TV'den istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 14:18:00 - 2021-06-17 14:48:47
Veyis Ateş'ten flaş Habertürk kararı! İstifa etti

Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi.

Sözcü’ye konuşan Kenan Tekdağ şunları söyledi:

“Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”

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Yorumlar

birisi

aslında şu anda adam satmıyor. araya girmiş parayı o mu alacaktı. zannetmiyorum. kabak başına patladı. 
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işsiz kalma ha

halk tvi, ulusal, alevi tivi var yaa bis sürü
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