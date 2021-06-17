Veyis Ateş'ten flaş Habertürk kararı! İstifa etti
Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, Habertürk TV'den istifa etti.
Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi.
Sözcü’ye konuşan Kenan Tekdağ şunları söyledi:
“Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”