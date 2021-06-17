Veyis Ateş'i yerden yere vurmuşlardı... Şimdi ekrandan indirmeyecekler!
Sedat Peker'in iddialarının ardından HaberTürk'te Ana Haber sunan Veyis Ateş'i yerden yere vuran Halk TV cephesi, şimdi Ateş'i yayından yayına çıkaracak.
Sedat Peker'in yayınladığı videolarda isminden sıkça bahsettiği HaberTürk sunucusu Veyis Ateş, muhaliflerin günlerdir gündemindeydi.
CHP kanadının vurdukça vurduğu ve aralıksız hedef aldığı Veyis Ateş'le ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
CHP'nin yayın organı Halk TV, Veyis Ateş'i ekrana çıkarma kararı aldı. Halk TV'de program sunan İsmail Saymaz, Ateş'le yayına çıkacağını duyurdu.
Halk TV'den yapılan açıklamada, "Çete lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından Habertürk'ten istifa eden Veyis Ateş yarın Halk TV'de... 'Açık açık sorun, açık açık konuşacağım' diyen Veyis Ateş, İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak. Özel röportaj yarın 20.00'de Halk TV'de. " denildi.
Ekrandan indirmeyecekler
Daha düne kadar yerden yere vurdukları Veyis Ateş'i şimdi televizyona çıkarma kararı alan Halk TV'de, Ateş'in ilerleyen günlerde de görüneceğinin mesajı şimdiden verildi. CHP'li "yalan uzmanı" Sedef Kabaş, "Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacakmış! Yetmez, bence program yapmaya da başlasın..." diyerek Ateş üzerinden daha uzun süre prim kasacaklarının sinyalini çaktı!..