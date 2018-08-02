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Veyis Ateş: Süleyman Soylu'ya 'yaptırım' dedim...

Gazeteci Veyis Ateş, sosyal medya hesabından paylaştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilen fotoğrafa, "'Yaptırım' dedim; güldü geçti." notunu düştü.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:57
Veyis Ateş: Süleyman Soylu'ya 'yaptırım' dedim...

Gazeteci Veyis Ateş, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Ateş, fotoğrafa, "'Yaptırım' dedim; güldü geçti." notunu düştü. 

İKİ BAKANA YAPTIRIM KARARI

Dünyadaki en büyük terör hamisi, emperyalist ABD, Türkiye'ye sözünü geçiremeyince Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım uygulamaya karar verdi.

ABD'DE BİR MALIMIZ VAR, ONU DA ALACAĞIZ!

Türkiye'yi tehditle dize getireceğini zanneden ABD'ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tokat gibi cevap geldi. Soylu, "ABD'de bir malımız var FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız." ifadelerini kullandı. 

VEYİS ATEŞ'TEN SOYLU PAYLAŞIMI

Gazeteci Veyis Ateş, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Ateş, fotoğrafa, "'Yaptırım' dedim; güldü geçti." notunu düştü. 

İşte o paylaşım:

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:57
  1. Veyis Ateş
  2. Süleyman Soylu
  3. ABD'nin yaptırım kararı

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