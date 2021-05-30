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Biyografi Veyis Ateş nerelerde çalıştı? Veyis Ateş çalıştığı kurumlar hangileri?
Biyografi

Veyis Ateş nerelerde çalıştı? Veyis Ateş çalıştığı kurumlar hangileri?

Veyis Ateş nerede çalıştı? Veyis Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak konusu oldu. Veyis Ateş nerelerde çalıştı? Veyis Ateş çalıştığı kurumlar hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 08:20:00 - 2021-05-30 08:21:20
Veyis Ateş nerelerde çalıştı? Veyis Ateş çalıştığı kurumlar hangileri?

Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş kimdir? 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı.

Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu.

2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı. Veyis Ateş, Habertürk'te "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ayrıca Veyis Ateş Spikerler Derneği Genel Başkanlığı da yapıyor. Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşanmıştır.

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