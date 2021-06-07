Veyis Ateş nerede? Veyis Ateş neden yok? Veyis Ateş istifa mı etti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son yayınladığı videoda firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki lüks Paramount Otel'de gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veyis Ateş'in kaldığını iddia etmişti.

Veyis Ateş, Habertürk'teki Akşam Haberleri'nde yer almayınca Veyis Ateş’in durumu merak edilmeye başlandı. Peki Veyis Ateş nerede? Veyis Ateş neden yok? Veyis Ateş istifa kanaldan ayrıldı mı? Habertürk TV'de saat 17.00'de ekranlara gelen Akşam Haberleri'ni Veyis Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk sundu. Programın açılışında Atuk,Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığını söyledi.

Veyis Ateş habertürk'ten ayrıldı mı?

Veyis Ateş yaptığı açıklamada ekrana çıkmamasıyla ilgili, "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım'' ifadelerini kullandı. Ateş, "Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı" diye konuştu.

Veyis Ateş kimdir?

Veyis Ateş kimdir? 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı. Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı. Veyis Ateş, Habertürk'te "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ayrıca Veyis Ateş Spikerler Derneği Genel Başkanlığı da yapıyor. Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşanmıştır.