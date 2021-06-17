  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
EURO 2020'de fenalaşan Eriksen'den yeni haber
Veyis Ateş'ten flaş Habertürk kararı
İstanbul'da 147 suçtan aranan eleman enselendi
Gündem Veyis Ateş istifa etti mi? Son dakika: Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?
Gündem

Veyis Ateş istifa etti mi? Son dakika: Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?

Organize su örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarda ve yaptığı paylaşımlarda Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığını iddia ediyordu. Bu iddialar sonrası Veyis Ateş’in istifa edip etmeyeceği merak edilirken son dakika haberine göre, Veyis Ateş Habertürk kararını verdi. Peki Veyis Ateş istifa etti mi? Son dakika: Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-17 14:25:00 - 2021-06-17 14:26:05
Veyis Ateş istifa etti mi? Son dakika: Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?

Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi.

Suç örgütü liderliği suçundan aranan Sedat Peker'in ifadeleri ardındansa Sezgin Baran Korkmaz'ın açıklamaları sonrası Habertürk yönetiminin savunmasını istediği gazeteci Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini söyledi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenilirken Sözcü’ye konuşan Kenan Tekdağ şunları dile getirdi “Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi. Böylelikle Sedat Peker’in paylaşımları nedeniyle ilk istifa eden isim Veysi Ateş oldu. Hadi Özışık ise yaptığı paylaşımda, Süleyman Soylu’dan özür dilemişti.

Veyis Ateş kimdir? Gazete Habertürk'den istifa eden Veyis Ateş nereli?
Veyis Ateş kimdir? Gazete Habertürk'den istifa eden Veyis Ateş nereli?

Biyografi

Veyis Ateş kimdir? Gazete Habertürk'den istifa eden Veyis Ateş nereli?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay