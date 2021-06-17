Veyis Ateş istifa etti mi? Son dakika: Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?
Organize su örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarda ve yaptığı paylaşımlarda Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığını iddia ediyordu. Bu iddialar sonrası Veyis Ateş’in istifa edip etmeyeceği merak edilirken son dakika haberine göre, Veyis Ateş Habertürk kararını verdi. Peki Veyis Ateş istifa etti mi? Son dakika: Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?
Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi.
Suç örgütü liderliği suçundan aranan Sedat Peker'in ifadeleri ardındansa Sezgin Baran Korkmaz'ın açıklamaları sonrası Habertürk yönetiminin savunmasını istediği gazeteci Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini söyledi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenilirken Sözcü’ye konuşan Kenan Tekdağ şunları dile getirdi “Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi. Böylelikle Sedat Peker’in paylaşımları nedeniyle ilk istifa eden isim Veysi Ateş oldu. Hadi Özışık ise yaptığı paylaşımda, Süleyman Soylu’dan özür dilemişti.