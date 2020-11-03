Veyis Ateş 'Allahuekber' tepkilerine ateş püskürdü!

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, minik Ayda'yı kurtaran kahraman görevlilerin 'Allah-u Ekber'li' sevincini eleştirenlere ateş püskürdü.

İzmir'de depremin üzerinden geçen 91. saatin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 yaşındaki minik Ayda'yı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Allahuekber çığlıklarıyla enkazdan çıkarıldı

Deprem bölgesinde günlerdir canla başla mücadele ederek bir canı kurtarabilmek adına uykusuz şekilde çalışan kurtarma ekipleri minik Ayda'nın kurtarılma anlarında gözyaşlarına hakim olamadı.

O anlarda tüm Türkiye'de olduğu gibi kurtarma ekipleri de 'Allah-u Ekber' çığlıklarıyla mutluluklarını yaşadı.

Veyis Ateş tepki gösterenlere ateş püskürdü

3 yaşındaki Ayda'yı hayatta tutan ekiplerin bu sevinci ise kimi çevreleri rahatsız etti.

Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan bir çok seviyesiz yorum üzerine Sunucu Veyis Ateş, Habertürk ekranlarından 'Allah-u Ekber' tartışmasına değindi.

Deprem bölgesinde bir an olsun dinlenmeden çalışan ekiplerin sevinç anıyla söylediği bir şeyin, kimi çevrelerce manipüle edilmeye çalışıldığını ifade eden Veyis Ateş, gelen tepkilere ateş püskürdü.