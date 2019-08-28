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Veteriner hekim Kıranoğlu: "Sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra takip edilmeleri için mutlaka barınaklar kurulmalı"

Ankara’da veteriner hekim olarak görev yapan Gürsel Kıranoğlu, sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra takip edilmeleri için belediyeler tarafından barınaklar kurulması gerektiğini söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:20
Veteriner hekim Kıranoğlu: "Sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra takip edilmeleri için mutlaka barınaklar kurulmalı"

Ankara’da veteriner hekim olarak görev yapan Gürsel Kıranoğlu, sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra takip edilmeleri için belediyeler tarafından barınaklar kurulması gerektiğini söyledi.


Uzun yıllardan beri Ankara’nın Akyurt ilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Gürsel Kıranoğlu, sokakta yaşayan kedi, köpek gibi hayvanların kısırlaştırılarak kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi. Sokak hayvanları noktasında belediyelere büyük görev düştüğünü belirten Kıranoğlu, “Akyurt’ta sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri veteriner hekimleri tarafından takip edilmelerini sağlamak amacıyla mutlaka barınaklar kurulmalıdır. Sadece Ankara değil, tüm ilçe belediyeleri bu tür barınaklarla insanlar ile can dostları arasındaki iletişim ve yakınlığın kurulmasında en önemli etken olacaktır. Her yerde olduğu gibi her geçen gün Akyurt’ta da sokak hayvanlarının üreme sayısı artmaktadır. Böylece hem sokak hayvanları rahat yaşama ortamına kavuşmuş olurlar hem de zaman zaman çete halinde gezerek tehlikeli durum arz eden sokak köpeklerine karşı vatandaşların güvenliği sağlanmış olur” dedi.


Sokak hayvanlarının belediye veterinerlerince aşı ve sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğine değinen Kıranoğlu, “Sokakta barınan kedi ve köpek gibi evcil hayvanları sahiplenerek mutlu bir yuvaya kavuşturmakta çok sevaptır. Evde bu tür hayvanları beslemek, başta çocuklar olmak üzere aile bireylerini günlük sorunlardan uzak tutar. Çocukların ise sosyalleşmesinde büyük rol oynar” şeklinde konuştu.


Kıranoğlu, evcil hayvan besleyen hayvanseverlerin hem kendilerinin hem de can dostlarının sağlığı için aşı takvimine uymalarını önerdi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:20
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