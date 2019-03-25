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Vestel’in 12 ürününe Good Design Ödülü

Vestel’in 12 ürünü tasarımları ve teknolojileri dünyanın en prestijli ödülü Good Design’a layık görüldü.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:38
Vestel’in 12 ürününe Good Design Ödülü

Vestel’in 12 ürünü tasarımları ve teknolojileri dünyanın en prestijli ödülü Good Design’a layık görüldü. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Bu ödüller ne kadar doğru yolda olduğumuzu, tüketiciyi ne kadar iyi tanıdığımızı, çevreye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Good Design gibi prestijli bir ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.



Vestel, dünyanın en eski ve en prestijli tasarım ödülü olan Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi’nin (The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) Good Design Ödülleri’nde 12 ürünüyle ödüle layık görüldü. Yapılan şirket açıklamasına göre Vestel, aldığı 12 ödül ile birlikte Good Design Awards’tan bugüne kadar aldığı toplam ödül sayısını 72’ye ulaştırarak, en çok ödül alan markalar arasında yer aldı.



Vestel, organizasyonun ‘Elektronik’ kategorisinde 65560 Sınırsız TV, GlassON OLED Wallpaper Box TV, Nina TV, RC 43135 Uzaktan Kumanda Ailesi, RC 43140 Uzaktan Kumanda ve Venus Z20 Akıllı Telefonla ödül aldı. ‘Mutfak Eşyaları’ kategorisinde ise Vakum teknolojili (VacuumBag) buzdolabı, Sihirli Dokunuş teknolojili (BrilliART) bulaşık makinesi, A serisi bulaşık makinesi, T20 Pyrojet teknolojili çamaşır makinesi, Akıllı Jet (IntelliCare) teknolojili çamaşır makinesi ve Sıcak Hava Kalkanı (Hot Air Shield) teknolojili ankastre fırın, Good Design ödülüne layık görüldü.



Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Vestel olarak 12 ürünümüz Good Design ödülüne layık görüldü. Aldığımız 12 ödül ile birlikte Good Design Awards’tan bugüne kadar aldığımız toplam ödül sayısını 72’ye ulaştırarak, en çok ödül alan markalar arasında yer aldık. Vestel ürünleri, teknolojileri ile olduğu kadar tasarımlarıyla da dünyanın dikkatini çekiyor. Her bir ürünün kullanıcı dostu olması, şık görünmesi, kullanılan materyallerin çevreye duyarlı olması için özen gösteriyoruz. Bu ödüller; ne kadar doğru yolda olduğumuzu, tüketiciyi ne kadar iyi tanıdığımızı, çevreye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Başta bin 600 kişilik Ar-Ge kadromuz ve tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum” dedi.



1950 yılından bu yana dağıtılan Good Design Ödülleri; tasarım, yenilik, sürdürülebilirlik, markalama, ekolojik olarak sorumlu tasarım, insan faktörleri, malzeme, teknoloji, grafik sanatlar, paketleme ve evrensel tasarım kategorilerinde değerlendiriliyor. Ödül alan ürünler Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi’nin Kalıcı Tasarım Koleksiyonuna dahil ediliyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:38
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