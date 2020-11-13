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Ekonomi Vestel'den Avrupa’ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı
Ekonomi

Vestel'den Avrupa’ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı

Vestel, dünyanın en büyük elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola ile uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:55:00 -
Vestel'den Avrupa’ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı

Avrupa’nın birçok önemli bölgesine 2020-2021 yılları arasında Iberdrola tarafından konumlandırılacak EVC’leri Vestel üretecek. Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, “Dünya kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele için hem bireyler hem de kurumlar karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması kritik önem taşıyor. Sürdürülebilir teknolojilerle zararlı karbon emisyonlarını azaltma hedefimizle tamamen uyumlu Iberdrola projesi, elektrikli araçların yaygınlaşmasına uluslararası ivmeyi artırmak için değerli bir fırsat teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Çevik ve esneklik farkı

Üretim kapasitesi ve uzmanlıklarıyla Avrupa’da elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaştırılması için mükemmel bir konumda olduklarını belirten Erdoğan, “Katma değerli ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra çevikliğimiz, esnekliğimiz ve pazara giriş hızımız bizi rakiplerimizden farklı kılarak Iberdrola gibi değerli ortaklarla çalışmamızı sağladı. Iberdrola gibi uluslararası ölçekte büyük bir şirketle yakın bir ortaklık içinde çalışacağımız için gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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