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Vestel yetkili servislerinde kadın teknisyen dönemi

Vestel City'de eğitim alan 13 kadın teknisyen, 8 Mart’ta sertifikalarını alarak Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlerinin başına geçti

11 Mart 2019 Pazartesi 10:11
Vestel yetkili servislerinde kadın teknisyen dönemi

İSTANBUL (AA) - Vestel, yetkili servislerinde kadın teknisyen dönemi başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yetkili servislerde çalışan uzman müşteri temsilcilerinden gönüllü olarak teknisyenlik yapmak isteyenlere eğitim veren Vestel, bu yıl yaklaşık 50 kadın teknisyen yetiştirecek.

Projenin ilk aşaması kapsamında 4 hafta süren eğitimlerini tamamlan 13 kadın teknisyen, 8 Mart’ta sertifikalarını alarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Tekirdağ, Denizli, Amasya, Şırnak’ta görevlerine başladı.

Vestel Servis Akademi’ye bağlı teknik eğitmenler tarafından yıkayıcı, pişirici ve soğutucu ürün grubunda verilen eğitimler, ikinci aşamada elektronik ve akıllı tahta ürün grupları ile devam edecek.

Şu an için sadece Vestel yetkili servislerinde çalışanlara yönelik olan eğitimlerin sonrasında Vestel’de çalışmak için başvuran kadınları da kapsaması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:11
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