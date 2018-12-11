Vestel Müşteri Hizmetleri’nin kalitesine 5 yıldız

2018 yılını mükemmellik yılı ilan eden, Kasım 2017’de KalDer ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalayan ve Mayıs 2018’de “Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü” kazanan Vestel Müşteri Hizmetleri, kalite yolculuğundaki başarısını yeni bir belge ile taçlandırdı. Vestel Müşteri Hizmetleri, Türkiye Kalite Derneği’nden (KALDER) “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” aldı.