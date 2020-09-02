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Ekonomi Vestel Müşteri Hizmetleri “En İyi İşyeri” seçildi
Ekonomi

Vestel Müşteri Hizmetleri “En İyi İşyeri” seçildi

Vestel Müşteri Hizmetleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından “Türkiye’nin En İyi İşyeri” unvanıyla ödüllendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:32:00 -
Vestel Müşteri Hizmetleri “En İyi İşyeri” seçildi

Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Tarkan Tekcan, dünya çapında 20 yıldır yürütülen, Türkiye’de ise 13’üncü kez düzenlenen araştırma kapsamında ‘En İyi İşyeri’ ödülü almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Tekcan, “Uluslararası saygın danışmanlık kuruluşu Kincentric tarafından yapılan araştırma sonucu mavi ve beyaz yaka çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle ‘En İyi İşyeri’ seçildik. Vestel olarak müşterilerimize beklentilerinin ötesinde, fark yaratan bir müşteri deneyimi yaşatmak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Bu motivasyonun kaynağının çalışan mutluluğu olduğunu asla unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamlı ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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