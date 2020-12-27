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Ekonomi Vestel City’nin teknolojisi 157 ülkeye ihraç ediliyor
Ekonomi

Vestel City’nin teknolojisi 157 ülkeye ihraç ediliyor

Vestel üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, “Tasarım, donanım ve yazılımları Vestel mühendisleri tarafından yapılarak Vestel City’de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın 157 ülkesine ulaştırdık.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:30:00 -
Vestel City’nin teknolojisi 157 ülkeye ihraç ediliyor

Hedeflere ulaşarak önemli başarılara imza attıkları 2019’un ardından 2020 yılına da hızlı ve yoğun bir iş temposuyla başladıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye’nin elektrik elektronik sektöründe 22’nci kez ihracat şampiyonu olmanın gururunu bir kez daha yaşadıklarını söyledi.

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