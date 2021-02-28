Vesayetçilere geçit yok! Başkanlık sistemiyle darbeler tarih oldu!

Kalın şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli kalkış noktalarından biri tam da bu vesayetçi yapıları ortadan kaldıracak, millet ile devlet arasındaki aracı sınıfları, zümreleri, çıkar gruplarını ortadan kaldıracak, aradan çıkartacak bir yapı kurmaktı ve bu başarıldı. Her seferinde hakemin doğrudan millet olduğu bir sisteme geçildi. Bu çok önemli bir artıdır, bir kazanımdır. Yeni sivil bir anayasayı yapmayı başardığımız zaman darbeler, millet iradesinin yok sayılması gibi sorunları ortadan kaldırırız, öyle bir anayasa yazalım ki, öyle bir demokrasi inşa edelim ki bir daha bu tür acılar bu memlekette yaşanmasın.”