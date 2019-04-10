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Vertigo nedir? Vertigo belirtileri nedir, tedavisi nasıl olur? Vertigo nedenleri?

Vertigo halk arasında baş dönmesi olarak bilinir. Vertigo olan kişiler sürekli olarak çevrede gördüklerinin ve başlarının dönmesinden şikayet ederler. Vertigo nedir? Vertigo belirtileri, Vertigo tedavisi nasıl olur? Vertigo nedenleri?

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:01
Vertigo nedir? Vertigo belirtileri nedir, tedavisi nasıl olur? Vertigo nedenleri?

Vertigo halk arasında baş dönmesi olarak bilinir. Vertigo olan kişiler sürekli olarak çevrede gördüklerinin ve başlarının dönmesinden şikayet ederler. Vertigo nedir? Vertigo belirtileri, Vertigo tedavisi nasıl olur? Vertigo nedenleri?

Gözlerimiz, kulaklarımız, beyincik, kan basıncı, derin duyu dengeyi beraber şekilde sağlamaktadır. Bunlar arasındaki uyumsuzluklar baş dönmesi olarak karşımıza çıkar. Vertigo’nun karşılaşılan en sık sebebi genelde kulak kaynaklıdır. Bunlar içerisinde kristal oynaması, iç kulak basınç artışı, sinir iltihabı, kulaktan sıvı kaçağı, baş dönmesinin sık karşılaşıldığı sebepleri arasında gösterilmektedir. Vertigo atakları ile karşılaşıyorsanız Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvurabilirsiniz.

Vertigo hastalığı olan kişiler ne yapmalı?

Vertigo şikayeti olan hasta öncelikle tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Vertigo çok ciddi bir hastalığın ön belirtisi olabileceği gibi, gribal bir enfeksiyonunu takiben denge sinirinin yetersiz çalışması sonucu da ortaya çıkabilir. Vertigo'ya sebep olan hastalıklar sadece kulak, burun ve boğaz bölümünü ilgilendirmeyebilir, bu nedenle farklı uzmanlık branşları bir arada çalışarak Vertigo'nun neden kaynaklandığı araştırır.

Vertigo hastalığını önlemek için ne yapmalı?

Bundan 10-15 yıl öncesine kadar Vertigo, sadece fizik muayene ve Elektronistagmografi (ENG) ile değerlendirilirdi. Günümüzde ise teknik son derece ilerlemiş bulunmaktadır. ENG iğnelerle yapılmamakta, infrared kamera ve uygun gözlükle göz hareketlerinin kayıt altına alındığı VideoElektronistagmografi (VENG) testi uygulanmaktadır. Ayrıca son yıllarda Video Head Impulse Test (VHIT), Vestibuler Uyarılmış Myojenik Potansiyeller (VEMP), rotasyonel koltuklar kullanılarak hastalık teşhis edilmektedir. Bunların sonucunda Vertigo tedavisi de çok daha başarılı olmaktadır.

Tedavi sonrası iyileşme süreci Vertigo'ya yol açan hastalığa bağlı olarak değişmekle birlikte, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) hastaları uygulanan manevralarla kısa sürede iyileşebilirler. Meniere gibi iç kulak basıncındaki artışın neden olduğu Vertigo hayat boyu sürer. Tedavisi atakların tedavisi ve önlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Başarı oranı yüksektir.

Vertigo tedavisi nasıl olur?

Tedavide asıl önemli olan sorunun kaynağının bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir. Vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Enfeksiyona bağlı vertigo oluşumu için doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemi düzenli istirahat ve ilaç tedavisidir. Kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi vb. tetikleyici faktörler hastanın yaşamından uzak tutulmalıdır. Denge egzersizleri vertigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda denge merkezini zorlaştıran hareketlerden de kaçınılmalıdır.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:01
  1. Vertigo hastalığı olan kişiler ne yapmalı?
  2. Vertigo hastalığını önlemek için ne yapmalı?
  3. Vertigo tedavisi nasıl olur?
  4. Vertigo nedir?
  5. Vertigo belirtileri
  6. Vertigo nedenleri?

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